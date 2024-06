Neymar está nos Estados Unidos - Divulgação / Instagram

Publicado 24/06/2024 10:21

Estados Unidos - Neymar se recupera de lesão e é desfalque na seleção brasileira na disputa da Copa América, mas está nos Estados Unidos para apoiar o grupo comandado por Dorival Júnior. Em um dos compromissos no país, o atacante participou de um evento em Los Angeles e comentou sobre o futebol nacional.

Ao ser questionado se há algum jovem jogador que o "empolgue", Neymar não titubeou. "Estêvão, do Palmeiras", disse ele. "Acho que é um grande talento que vem surgindo hoje no futebol brasileiro e acho que ele vai ser um gênio", complementou.

O camisa 10 do Al-Hilal não é o primeiro astro a ressaltar a qualidade do meia-atacante palmeirense. Branco, um dos heróis da conquista do tetracampeonato mundial do Brasil e que agora atua como coordenador das categorias de base da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), apontou Estêvão como o melhor jogador brasileiro desde Neymar.

"Respeito todos, são espetaculares, mas esse menino, o sarrafo dele é um pouco mais alto", afirmou Branco em entrevista ao Canal Wamo.



Estêvão tem 17 anos e fica no elenco palmeirense até julho de 2025, quando passará a defender a camisa do Chelsea, da Inglaterra. A negociação foi concretizada no sábado, com valor de 61,5 milhões de euros (R$ 358 milhões), acima do montante da multa rescisória, que era de 45 milhões de euros (R$ 262 milhões).



No evento em Los Angeles, Neymar também opinou sobre o "jogador-chave" da seleção brasileira para esta edição da Copa América. "Acho que é o Rodrygo, porque o Vini vai jogar tudo o que ele sabe, mas Rodrygo eu acho muito diferente", pontuou. "É um craque e, com certeza, a camisa 10 vai dar muita sorte para ele", afirmou o atacante.



O Brasil busca o 10º título do torneio e estreia na atual edição da Copa América nesta segunda-feira, às 22h (de Brasília), contra a Costa Rica. O duelo acontece no SoFi Stadium, nos arredores de Los Angeles, e é válido pelo Grupo D. Colômbia e Paraguai completam a chave.