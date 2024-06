Comemoração de Zaccagni, que foi herói da Itália contra a Croácia - Odd Andersen/AFP

Alemanha - A Itália conquistou a vaga para as oitavas da Euro 2024 ao buscar o empate com a Croácia por 1 a 1 na Red Bull Arena, nesta segunda-feira (24), pela última rodada do Grupo B. Luka Modric, que desperdiçou um pênalti aos nove do segundo tempo, abriu o placar no minuto seguinte. No entanto, no último lance da partida, Zaccagni marcou e deu números finais ao confronto.

Com o resultado, a Azzurra chegou aos quatro pontos e permaneceu com a segunda colocação do Grupo B. Nas oitavas, a seleção italiana enfrentará a Suíça, que foi a vice-líder do Grupo A.

Já a Croácia tem apenas dois pontos e ficou com a terceira colocação. Como os quatro melhores terceiros colocados avançam, os croatas ainda têm chances de avançarem, mas a situação é deliciada.

A primeira colocação ficou com a Espanha, que já havia assegurado a liderança na semana passada . Nesta segunda, os espanhóis venceram a Albânia por 1 a 0, com gol de Ferran Torres, na Düsseldorf Arena. Assim, fecharam a fase de grupos com 100% de aproveitamento.

Grupo B

1 - Espanha (nove pontos)

2 - Itália (quatro pontos)

3 - Croácia (dois pontos)

4 - Albânia (um ponto)