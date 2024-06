Gol da Espanha sobre a Itália na Euro 2024 - Ina Fassbender/AFP

Publicado 20/06/2024 17:55

Alemanha - A Espanha está classificada para as oitavas de final da Euro 2024. A confirmação da vaga antecipada veio com a vitória sobre a Itália por 1 a 0 na Arena AufSchalke, nesta quinta-feira (20), pela segunda rodada do Grupo B. O resultado também assegura a primeira colocação para a Fúria.

A seleção espanhola foi superior, dominou a Azzurra durante toda a partida e criou várias boas chances. Ainda assim, contou com um pouco de sorte para balançar as redes e sair de campo com os três pontos.

Aos dez minutos do segundo tempo, Nico Williams avançou pelo lado esquerdo e fez cruzamento a meia altura na área. Morata desviou de cabeça, Donnarumma espalmou, mas a bola bateu no joelho do zagueiro italiano Calafiori e entrou.

Tabela do Grupo B

1 - Espanha (seis pontos)

2 - Itália (três pontos)

3 - Albânia (um ponto)

4 - Croácia (um ponto)



Agenda

A Espanha volta a campo na próxima segunda-feira, 24, às 16h (de Brasília) para enfrentar a Albânia. Já a Itália encara a Croácia no mesmo dia e horário. Os dois jogos são válidos pela última rodada da fase de grupos.

Jogos desta quinta-feira (20/6)

Eslovênia 1x1 Sérvia

Dinamarca 1x1 Inglaterra

Espanha 1x0 Itália