Guia completo de como fazer apostas online. Aprenda tudo sobre tipos de apostas, odds e dicas essenciais para iniciantes.Divulgação

Publicado 20/06/2024 22:44

Você sabia que, de acordo com um levantamento feito em 2023 pelo Datahub, o setor de apostas esportivas cresceu 360% no Brasil? Esse número revela não somente o aumento do interesse dos brasileiros no ramo, mas também a expansão das plataformas. Se você quer entrar nessa “trend”, acompanhe o artigo que hoje te ensinaremos como fazer apostas online.

Antes de aplicar estratégias mais avançadas na sua betting , é preciso compreender alguns conceitos básicos das apostas esportivas, bem como algumas dicas para iniciantes que te auxiliarão a navegar com mais conhecimento e cautela.

Como apostar em esportes



Escolhendo uma casa de apostas

Para começar a realizar apostas online em esportes, é preciso escolher uma casa de apostas de confiança. Neste processo, você deve considerar alguns critérios para avaliar se a plataforma é segura, confiável e vantajosa:

• Credibilidade — opte por uma empresa reconhecida no setor, avalie feedbacks e avaliações de clientes.

• Facilidade no uso da plataforma — a plataforma deve possuir uma interface amigável e de fácil acesso, tendo uma estrutura de navegação intuitiva.

• Segurança — a casa deve possuir medidas que ajudam a proteger suas informações contra acesso não autorizado e garantem que suas transações online sejam realizadas com confiança e tranquilidade.

• Licenciamento e regulamentação — para operar no Brasil, uma casa de apostas deve possuir uma licença válida para operar no país.

• Bônus e promoções — considere as diversas ofertas de bônus e promoções oferecidas pela casa de apostas , incluindo bônus de boas-vindas, apostas gratuitas e programas de fidelidade.

• Odds e mercados — a variedade de mercado de apostas e as odds e garantem que a experiência seja mais completa e bem divertida para o usuário.

Levando em consideração todos os critérios citados acima, a Betfair se destaca como uma das melhores casas de apostas operantes no Brasil. A plataforma conta com milhares de avaliações positivas feitas por seus usuários e algumas de suas principais vantagens incluem:



• Bônus de até R$300 para quem se cadastrar em apostas esportivas;

• Variedade de promoções, ofertas exclusivas e clube de vantagens;

• Diversidade nos mercados de apostas disponíveis em todos os esportes;

• Atendimento personalizado e rápido;

1)Cadastro

Após escolher a sua casa de apostas, você pode realizar o seu cadastro gratuito. Mas, lembre-se: para participar, é preciso ter mais de 18 anos e fornecer informações verídicas. Geralmente, os sites de apostas online vão pedir seu nome completo, idade, e-mail, endereço e telefone.

2)Depósito bancário

Antes de fazer uma aposta online, você deve fazer um depósito no site na plataforma, normalmente os sites aceitam pix, cartão de crédito, boleto bancário, depósito, Pay4Fun e AstroPay (cartão pré-pago).

3)Odds

Nas apostas esportivas, as odds norteiam as chances de um evento acontecer. Se as odds são baixas, há uma alta probabilidade do evento acontecer. Se forem altas, é mais improvável que o evento ocorra. As odds são guias que te auxiliam como fazer apostas online, compreendendo os riscos e a chance de você obter sucesso no seu palpite.

4)Esportes e mercados de apostas

Uma das coisas mais divertidas em como fazer apostas online é a grande variedade de esportes tradicionais como Futebol, Tênis, e MMA, outros eventos como e-Sports e Eleições, com muitas opções de mercados. E numeramos alguns dos principais tipos disponíveis em alguns esportes:

Futebol

• Resultado final (1X2): apostar no time vencedor (triunfo do time da casa, empate ou vitória do time visitante).

• Handicap asiático: equilibrar as chances de equipes com desvantagem ou vantagem em gols para o jogo.

• Mais/menos de gols: apostar no número total de gols marcados, abaixo ou acima do valor pré-determinado.

• Resultado correto: apostar no placar final do jogo.

• Ambas as equipes marcam: apostar se ambas as equipes marcarão um ou mais gols.

Vôlei

• Mais/menos de pontos ou sets: apostar no número total de pontos ou sets marcados em uma partida, se será acima ou abaixo de um valor determinado.

• Vencedor do set: apostar na equipe que vencerá um set específico.

• Resultado correto do set: apostar no placar exato de um set.

• Total de pontos por equipe: apostar no total de pontos marcados por uma equipe durante toda a partida.

• Primeiro ponto: apostar em qual equipe marcará o primeiro ponto em um set.

Basquete

• Vencedor do quarto: apostar no time que vencerá um quarto específico do jogo.

• Total de pontos por equipe: apostar no total de pontos marcados por uma equipe durante toda a partida.

• Primeiro cesto: apostar em qual equipe marcará o primeiro cesto da partida.

• Total de rebotes/assistências/pontos por jogador: apostar no total de rebotes, assistências ou pontos marcados por um jogador durante a partida.

• Intervalo/final do jogo: apostar no resultado da partida tanto no intervalo quanto no final do jogo.

Agora que você já sabe como fazer uma aposta online, lembre-se de determinar um orçamento para suas apostas, jogar com responsabilidade e analisar todo o histórico do esporte antes de dar o seu palpite. Mude o seu foco para a diversão e o entretenimento para obter sucesso e cautela!