Pronto para bet na Copa América? Confira os favoritos para a edição de 2024 e, também, as melhores estratégias. Divirta-se com um dos maiores eventos de futebol.Divulgação

Publicado 21/06/2024 00:03

Bet na Copa América: Apostas com as Melhores Odds e Bônus Exclusivos

Animado(a) para fazer sua bet na Copa América? Em 2024, o campeonato se inicia somente em Junho, mas as seleções já estão preparadas para a competição mais antiga do mundo do futebol. E você, já sabe tudo que precisa para dar bons palpites?

Para entendermos melhor o evento, a Copa América teve o seu primeiro jogo em 1910 e contou apenas com 4 países participantes: Brasil, Argentina, Chile e Uruguai. A partida aconteceu na Argentina a fim de comemorar o aniversário de 100 anos de independência do país.

Esse evento futebolístico só se tornou oficial pela CONMEBOL em 1916, mas se popularizou rapidamente e, com o passar do tempo, outros países se tornaram anfitriões. No entanto, o nome pelo qual conhecemos essa Copa foi determinado apenas em 75. Até aquele momento, era chamada de Campeonato Sul-Americano de Futebol.

Nesse momento de atualização, a Copa América também teve suas normas alteradas pela CONMEBOL, tornando-a mais parecida com o formato que segue atualmente a Copa do Mundo. Agora, vamos falar do evento nos dias de hoje?

Em 2024, o evento começa no dia 20 de junho de 2024 nos Estados Unidos. Esta será a sua 48ª edição.

Seleções que participam da Copa América em 2024?

Em dezembro de 2023, os países foram selecionados para a competir em busca da glória. A divisão foi feita em 4 grupos contendo 4 seleções, sendo elas:

Grupo A

• Argentina

• Canadá

• Chile

• Peru

Grupo B

• Equador

• Jamaica

• México

• Venezuela

Grupo C

• Bolívia

• Estados Unidos

• Panamá

• Uruguai

Grupo D

• Brasil

• Colômbia

• Costa Rica

• Paraguai

Durante a fase de grupos os times poderão brigar por uma vaga nas Quartas de Final e assim por diante até a final da competição, que deve ocorrer no dia 14 de julho em Miami, no Hard Rock Stadium. A pré-venda de ingressos para as rodadas já está disponível no site oficial da Copa América.

Como apostar na Copa América?

Como é uma competição importante no mundo do futebol e muito atraente aos fãs, odds estão disponíveis na maior parte das casas de apostas online com foco em eventos esportivos.

Caso queira fazer uma bet, saiba que é interessante ficar de olho quando surgirem as odds e também entender que os números podem mudar conforme alterações no cenário: seja por falta de um jogador, clima, ou quaisquer obstáculos que possam afetar o desempenho das seleções.

Outro fator importante é escolher uma casa de aposta de confiança. A Betfair, utilizada por muitos jogadores brasileiros, conta com um bônus exclusivo para quem abre uma conta na plataforma. Além disso, a casa tem regulamentação e autorização da Malta Gaming Authority, te dando mais segurança na hora de jogar.

Como apostar em jogos de futebol na Betfair

Utilizada por muitos jogadores brasileiros, a Betfair conta com um bônus exclusivo de R$ 300 para quem abre uma conta na plataforma. Com a Betfair, é possível ter mais confiança na hora de apostar em qualquer competição, pois a casa tem regulamentação e autorização da Malta Gaming Authority, sendo oficialmente um dos operadores seguros e responsáveis disponíveis no país.

Confira o passo a passo a seguir e, logo após, as nossas dicas para a temporada:

1.Crie sua conta ou faça login no site da Betfair no Brasil;

2.Acesse a seção de apostas esportivas, selecione a opção futebol e depois clique (ou toque) no item Competições.

3.Selecione a partida do seu interesse e clique em “criar aposta”.

4.Escolha um dos mercados de resultados disponíveis e informe o valor que pretende apostar. Lembre-se de determiná-lo com responsabilidade.

5.Confira se o valor e mercado escolhidos estão corretos e confirme a sua aposta.

Se quiser apostar mais, saiba que a diversão não precisa acabar após fazer a sua aposta na Copa América. Durante o evento, também deve ocorrer a UEFA Euro 2024. Dessa forma, você também pode aproveitar o seu bônus da Betfair para fazer a sua aposta Euro 2024.

A fase de grupos do Campeonato Europeu de Futebol começa no dia 14/06 com as seleções Alemanha e Escócia. Fãs do evento especulam que nesta edição os louros devem ser da Inglaterra ou da França. Já em relação aos últimos lugares, as odds atualmente indicam que estes devem pertencer a Gales e a Israel.

Mercados para bet na Copa América

Assim como nos demais eventos, é possível apostar em uma série de mercados na Copa América. A lista inclui:

• Chance Dupla: você aposta em um time e na possibilidade de empate simultaneamente.

• Mais/menos gols: consiste em apostar na quantidade de gols que você acredita que serão marcados.

• Faltas cometidas: escolhe-se um jogador e um número de faltas que você acredita que ele irá cometer.

• Chutes no alvo por jogador: você escolhe um jogador e aposta em quantos chutes ele deve dar no gol.

• Resultado por tempo: quantos gols devem ser marcados no primeiro ou segundo tempo.

• Escanteios: você seleciona quantos escanteios devem ocorrer em uma partida.

Esses são apenas alguns dos exemplos mais populares. Diferentes casas de apostas oferecem diferentes mercados para se divertir, sendo possível ser ainda mais específico em relação às apostas feitas.

Há times favoritos para ganhar a Copa América 2024?

Os favoritos para a Copa América de 2024 até o momento são justamente três dos quatro participantes do campeonato de 1910: Brasil, Uruguai e Argentina.

Uruguai e Argentina dividem a relevância com 15 títulos ganhos cada, enquanto o Brasil ganhou 9 títulos.

Em ordem de favoritismo, temos em primeiro lugar a Argentina, última campeã da Copa América e vitoriosa em cima do Brasil. Já em segundo lugar está justamente o Brasil por sua performance que o levou à segunda colocação no evento mais recente.

Por fim, em terceiro, temos o Uruguai que, apesar de colecionar títulos ao lado da Argentina, foi eliminado nas quartas de final na última competição.

Mas é claro, não podemos ignorar a possibilidade de azarões. Como o evento acontecerá em terras norte-americanas, é possível que seleções como Canadá, Estados Unidos e México sintam-se mais confortáveis e brilhem mais do que no passado.

Aposta futebol: diversão responsável

Agora que você já sabe como apostar na Copa América e na UEFA 2024, basta utilizar o código promocional da Betfair e aproveitar e muito esse período de competições montando suas melhores estratégias. Para tirar o máximo proveito, recomendamos estabelecer pausas e valores máximos a serem perdidos. Dessa forma, você conseguirá se divertir com mais tranquilidade. Boa diversão!



