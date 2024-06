Lionel Messi e Julián Álvarez comemorando gol da Argentina contra o Canadá - Alex Slitz/AFP

Publicado 20/06/2024 23:06 | Atualizado 20/06/2024 23:09

Na abertura da Copa América 2024, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos, a atual campeã continental e mundial Argentina não teve vida fácil, mas superou o Canadá pelo placar de 2 a 0 nesta quinta-feira (20). Os gols do confronto foram marcados por Julián Álvarez e Lautaro Martínez, ambos com participações fundamentais do craque Lionel Messi.

A Argentina passou por maus bocados na primeira etapa, ainda que com boas oportunidades criadas principalmente com Di María e Julián Álvarez. Os canadenses, no entanto, levaram mais perigo com boas investidas pelos lados de campo com Alphonso Davies e aproximações de Eustáquio.





O primeiro gol do duelo só foi sair aos três minutos da segunda etapa. Lionel Messi, que estava apagado, achou lindo passe nas costas da defesa do Canadá para o meia Mac Allister. O jogador do Liverpool dividiu com o goleiro Crépeau e a bola ficou viva para Julián Álvarez completar e balançar a rede.

A seleção canadense foi quem mais teve volume de jogo na segunda etapa, enquanto os "hermanos" escapavam em contra-ataque e acumularam chances claras desperdiçadas, com Messi, Lautaro Martínez e Otamendi - estes em sequência entre os 30 e 35 minutos. Aos 42, Messi apareceu com mais uma assistência e deixou Lautaro frente a frente com Crépeau. O camisa 22 chegou finalizando e marcou o segundo para a Argentina, dando números finais ao confronto de abertura da Copa América.

Confira os jogos da primeira rodada:

Peru x Chile - sexta-feira (21), às 21h

Equador x Venezuela - sábado (22), às 19h

México x Jamaica - sábado (22), às 22h

Estados Unidos x Bolívia - domingo (23), às 19h

Uruguai x Panamá - domingo (23), às 22h

Colômbia x Paraguai - segunda-feira (24), às 19h

Brasil x Costa Rica - segunda-feira (24), às 22h