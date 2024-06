Campanha da CBF 'This is Brasil' para a Copa América - Divulgação/CBF

Publicado 20/06/2024 22:43

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) lançou uma campanha de marketing nesta quinta-feira (20) para a Copa América com o nome de "This is Brasil", focada em provocar reflexão sobre a grafia do nome do país no exterior, onde a letra "S" é substituída pelo "Z", formando então a escrita "Brazil". A ação, de acordo com a entidade, visa aumentar a conexão das Seleções com o povo brasileiro.

Em publicação, a entidade destacou que o "S" é usado como símbolo de sorriso, samba e ginga que caracterizam o povo brasileiro. A campanha foi lançada em vídeo.