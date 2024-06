Mbappé treina com máscara personalizada pela seleção francesa - Reprodução / X @equipedefrance

Publicado 20/06/2024 15:41

Principal jogador da França, Kylian Mbappé treinou com máscara personalizada nesta quinta-feira (20), após sofrer fratura no nariz, na última segunda (17) , e pode reforçar a seleção contra a Holanda. O técnico Didier Deschamps se mostrou otimista pela presença do camisa 10 na segunda rodada da Eurocopa."Tudo está indo na direção certa, depois do grande choque que sofreu com as consequências. Ontem ele pôde ir a campo e fazer algumas atividades. Será esse o caso nesta noite também. Está evoluindo no caminho certo para garantir que possa estar disponível amanhã", declarou o treinador.A Federação Francesa de Futebol (FFF) informou que uma máscara de proteção foi pedida como parte do processo de recuperação do atleta.