James Rodríguez, da Colômbia, no jogo contra o Paraguai - Logan Riely / Getty Images North America / Getty Images via AFP

Estados Unidos - Nesta segunda-feira, 24, a Colômbia venceu o Paraguai por 2 a 1 no NRG Stadium, em Houston (EUA), pela primeira rodada do Grupo D. Com assistências de James Rodríguez, Muñoz e Lerma fizeram os gols do triunfo colombiano. Na etapa complementar, Enciso descontou.

As duas seleções estão no mesmo grupo do Brasil, que ainda conta com a Costa Rica. As duas primeiras colocadas avançam às quartas de final do torneio.

A Colômbia volta a campo na próxima sexta-feira, às 19h (de Brasília), para enfrentar a Costa Rica. Já o Paraguai encara o Brasil no mesmo dia, mas às 22h (também de Brasília).