Antoine Griezmann é um dos destaques da seleção francesa - Kenzo Tribouillard/AFP

Publicado 25/06/2024 19:58

Um dos grandes astros do futebol europeu, Antoine Griezmann alcançou uma marca histórica com a camisa da seleção francesa nesta terça-feira (25). No empate em 1 a 1 com a Polônia, que classificou a equipe às oitavas de final da Eurocopa em segundo lugar no Grupo D, o atacante ultrapassou o ex-zagueiro Lilian Thuram como o atleta com mais jogos pela França em edições da Euro e Copas do Mundo.

Griezmann iniciou a partida no banco de reservas, algo que não acontecia desde 2016 - na janela de convocações em março, o jogador do Atlético de Madrid ficou fora devido à lesão. Ele foi a campo aos 15 minutos do segundo tempo.

Agora, o camisa sete chega a 14 jogos em edições de Eurocopa e 19 de Copa do Mundo.

O empate em 1 a 1 entre França e Polônia marcou o retorno do craque Kylian Mbappé após fratura no nariz logo na estreia. O camisa 10 atuou com uma máscara no rosto e marcou o gol, de pênalti, diante dos poloneses.