Sylvinho não tem mais contrato com a Albânia, mas vai conversar sobre renovação - Alberto Pizzoli / AFP

Sylvinho não tem mais contrato com a Albânia, mas vai conversar sobre renovaçãoAlberto Pizzoli / AFP

Publicado 25/06/2024 18:08

A Albânia de Sylvinho foi eliminada com duas derrotas e um empate no grupo B, mas deixa a Eurocopa de cabeça erguida. O treinador brasileiro exaltou a participação da seleção no chamado grupo da morte e, se não venceu, fez jogo duro contra Itália, Croácia e Espanha.

"Meus jogadores deixaram tudo em campo e vão se lembrar disso para o resto da vida. Eles vão pensar nisso na próxima vez que entrarem em campo. Ninguém foi humilhado. Estávamos jogando em alto nível. Eles foram perfeitos para mim como treinador. Isso era ouro puro", analisou o técnico brasileira.



Após levar a Albânia a disputar pela segunda vez a Eurocopa, Sylvinho tem futuro indefinido. O contrato acabou após o torneio europeu e ele deve se reunir com os dirigentes albaneses em breve para tratar de uma possível renovação.



"Quando voltamos no tempo, há seis meses, muitas pessoas pensavam que sofreríamos três, quatro ou cinco gols em cada jogo. Não foi assim. Perdi muitas horas de sono pensando neste torneio, mas competimos em alto nível, e o país ficará orgulhoso. Precisamos nos acostumar a jogar torneios como este", completou.



A Albânia de Sylvinho perdeu por 1 a 0 para Itália e Espanha e empatou com a Croácia em 2 a 2. Caso o técnico siga na seleção, terá a missão de levar os albaneses pela primeira vez à Copa do Mundo.