Xande de Pilares se apresentou na Fan Zone Conmebol Copa AméricaLeonardo Bessa/Agência O Dia

Publicado 25/06/2024 16:53

Rio - No primeiro dia de Fan Zone Conmebol Copa América na Praia de Copacabana , na última segunda-feira (24), Xande de Pilares foi a principal atração no palco antes de a bola rolar para o empate em 0 a 0 entre Brasil e Costa Rica, pela primeira rodada do Grupo D. O cantor, que é um apaixonado por futebol e torcedor declarado do Flamengo, leva fé na atual geração comandada por Dorival Júnior e destacou o apoio pelo projeto do técnico Tite à frente do Rubro-Negro.

O Flamengo vai muito bem e conseguiu uma virada de chave na metade da temporada após dificuldade nos jogos iniciais. Líder do Brasileirão e classificado às oitavas de final da Copa do Brasil e da Libertadores, o Rubro-Negro sustenta série invicta que já dura nove jogos. Para Xande, fruto de uma visão importante do técnico Tite.

"Eu estou vendo um projeto que o Tite criou, que a gente não teve muita paciência. Um problema dos torcedores. Nós, flamenguistas, não temos muito isso para vermos um trabalho até dar certo. Com o Jorge Jesus foi assim, isso acostumou mal", disse o cantor, em entrevista ao O DIA após sua apresentação no evento.

As convocações para a Copa América tiraram do Flamengo peças importantes do elenco, como Erick Pulgar, volante chileno, e o quarteto do Uruguai formado por Matías Viña, lateral-esquerdo, Guillermo Varela, lateral-direito, e os meias De Arrascaeta e Nicolás De La Cruz. Mesmo assim, a equipe passou por cima dos desfalques e venceu três dos quatro jogos na sequência após as apresentações para a competição continental, que está sendo disputada nos Estados Unidos.

"O que eu estou começando a observar? O Tite está diante de um time com diversos estrangeiros, que vão para as seleções, e daí surge um time b, time c, mas que continua entregando. A gente não quer só ganhar. Queremos um espetáculo quando vamos ao estádio", completou.

O empate em 0 a 0 do Brasil com a Costa Rica frustrou os planos de Dorival após forte preparação visando a competição. Apesar de um jogo com bastante criação e volume, a Seleção não conseguiu furar o bloqueio dos adversários - no primeiro tempo, o zagueiro Marquinhos chegou a ter um gol anulado. Xande de Pilares destacou a renovação da lista de convocados.

"É a mesma coisa que falei do Flamengo. É a paciência que a gente precisa ter. Eu vi o Brasil perder duas Copas. A de 82 eu choro até hoje, me emociono. Tinha 12 anos, mas vi. E a de 78 foi a maior sacanagem da história com a gente perder invicto. Então é isso. Primeiro, não é porque ele é meu amigo não. Mas o Dorival tem estrela. Tem tempo para montar a seleção nessa Copa América e a estrela brilhar na Copa do Mundo. Porque é Deus quem aponta (risos)."

A Fan Zone Conmebol Copa América está montada na altura do Posto 2 da Praia de Copacabana e só ficará aberta em dias de jogos do Brasil. A Seleção volta a campo na sexta-feira (28), às 22h, contra o Paraguai, e fechará a fase de grupos no dia 2/7, contra a Colômbia, no mesmo horário.