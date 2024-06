Marquinhos em ação contra a Costa Rica, na última segunda-feira (24) - Kevork Djansezian / Getty Images via AFP

Publicado 25/06/2024 16:07

Estados Unidos - O Brasil estreou na Copa América na última segunda-feira (24) e o placar não saiu do zero no embate com a Costa Rica . Após o confronto, o zagueiro Marquinhos lamentou o resultado, mas valorizou a postura da Seleção em alguns momentos da partida.

"Queríamos vencer, mas sabíamos que o plano de jogo seria esse. Eles atrás, esperando um erro para contra-atacar com uma bola longa. Nós tivemos um perde-pressiona bom, roubamos algumas bolas em campo adversário", disse o camisa 4.



"Na parte ofensiva conseguimos criar, jogar a bola de um lado para o outro. Precisamos criar alternativas para ter mais oportunidades claras e fazer os gols, porque o resultado é muito importante nessa competição", ponderou.

Marquinhos, inclusive, balançou as redes na primeira etapa, mas o árbitro de vídeo pegou posição irregular do defensor no lance e anulou o gol brasileiro.

O próximo compromisso da Seleção será contra o Paraguai, na sexta-feira (29), às 22h, no Allegiant Stadium, em Las Vegas (EUA), em jogo válido pela segunda rodada da Copa América. O Brasil ocupa a segunda posição do Grupo D, com um ponto, dois de desvantagem para a líder Colômbia.