Cuca está livre no mercado após deixar o Athletico-PRDaniel Castelo Branco

Publicado 25/06/2024 15:09

deixar o Athletico-PR de forma conturbada e ser detonado pelo presidente Mário Celso Petraglia, o treinador também foi duramente criticado pelo ex-lateral Michel Bastos. O ex-jogador, que defendeu o Brasil na Copa do Mundo de 2010, definiu o ex-comandante do Furacão como a “pior pessoa com quem trabalhou”. Rio - O técnico Cuca virou alvo de polêmicas nas últimas horas. Apóse ser, o treinador também foi duramente criticado pelo ex-lateral Michel Bastos. O ex-jogador, que defendeu o Brasil na Copa do Mundo de 2010,

“Tecnicamente é um bom treinador. Como pessoa, é o pior com quem eu trabalhei. Como pessoa. Como treinador, acho ele bom treinador. O Cuca, no período em que estivemos no Palmeiras, aconteceram algumas coisas”, disse Michel em entrevista ao SBT.

“O treinador, para mim, tem que ter um trabalho psicológico de grupo e o Cuca, pelo menos no período em que trabalhou comigo no Palmeiras, tinha zero isso”, completou.

Cuca e Michel Bastos trabalharam juntos no Palmeiras em 2017. Naquele ano, Cuca voltou ao clube meses após pedir demissão, mesmo com a conquista do Campeonato Brasileiro de 2016.