Fan Zone da Copa América foi aberta na Praia de Copacabana - Divulgação

Publicado 25/06/2024 15:19

Rio - A Fan Zone Conmebol Copa América, montada na Praia de Copacabana para os jogo da seleção brasileira na competição, foi um sucesso em sua primeira data. Na última segunda-feira (24), para a estreia do Brasil no empate em 0 a 0 com a Costa Rica, mais de seis mil pessoas passaram pela arena, que fica na altura do Posto 2.

A estrutura do espaço, montada pela empresa Effect Sport, ofereceu conforto nas areias de Copacabana com áreas gastronômicas e de entretenimento. O primeiro dia do evento contou com DJ's e um grande show do cantor Xande de Pilares. Para a transmissão, três telões forma montados em um grande palco.

O local ficará aberto apenas em dias de jogos do Brasil na Copa América. Na próxima sexta-feira (28), a Fan Zone da Conmebol terá como principal atração a apresentação do grupo Fundo de Quintal, com show previsto para às 20h. A tendência é de crescimento do público devido sucesso do primeiro dia.

O acesso é gratuito, e o público pode retirar suas entradas por meio do site sympla.com.br. A medida em que a equipe comandada por Dorival Júnior avançar na competição, novas datas e atrações serão reveladas pela organização.