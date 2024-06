Ator Jason Sudeikis (casaco azul), que interpreta o treinador Ted Lasso em série, esteve presente na estreia do Brasil na Copa América - Reprodução / X

Publicado 25/06/2024 14:58

Rio - O ator Jason Sudeikis, conhecido por interpretar o treinador Ted Lasso na série do mesmo nome, acompanhou a estreia do Brasil na Copa América , nesta segunda-feira (24), em Los Angeles, na Califórnia, e foi tietado pelos fãs brasileiros. Entre as brincadeiras, os torcedores perguntaram se o técnico fictício assumiria o comando da seleção brasileira.

Jason Sudeikis esteve acompanhado do ator Brendan Hunt, intérprete do personagem "Coach Beard", o braço direito e auxiliar técnico de Ted Lasso no seriado, além dos produtores Joe Kelly e Chip Hamilton. Sudeikis vestiu um casaco do AFC Richmond, o clube fictício da série, enquanto os companheiros foram com a camisa amarela da seleção brasileira.

A seleção brasileira estreou com empate sem gols diante da Costa Rica. O Brasil é o segundo colocado do Grupo D com apenas um ponto. O próximo compromisso será contra o Paraguai, na sexta-feira (28), às 22h (de Brasília), contra o Paraguai, no Allegiant Stadium, em Nevada, na região oeste dos Estados Unidos.

A série de Ted Lasso

Apesar da temática de futebol, a série segue a vida de Ted Lasso e aborda a importância das relações e saúde mental no esporte. Lasso, interpretado por Jason Sudeikis, é um técnico de futebol americano que se encontra em uma dificuldade no relacionamento com a esposa. Ele decide aceitar um convite para treinar um time de futebol, na Inglaterra, mesmo sem experiência.

Entretanto, a contratação de Ted Lasso não passava de uma vingança da dona do AFC Richmond, Rebecca Walton (interpretada pela atriz Hannah Waddingham). A proprietária desejada destruir o legado do ex-marido após descobrir uma traição no relacionamento. Lasso, no entanto, adquire experiência aos poucos e conquista a dona, o vestiário e os torcedores do clube inglês.

Em 2021, Ted Lasso recebeu 20 indicações para o Emmy Awards (recorde para uma série estreante). A série conquistou quatro premiações: melhor série, melhor ator principal (Jason Sudeikis), melhor atriz coadjuvante (Hannah Waddingham) e melhor ator coadjuvante (Brett Goldstein).