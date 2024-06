Daniella Chavez - Reprodução / Instagram

Daniella ChavezReprodução / Instagram

Publicado 25/06/2024 14:20

Rio - A musa do OnlyFans, Daniella Chavez, voltou a provocar Lionel Messi. Em seu perfil no Instagram, a beldade citou Vini Jr. e o possível prêmio do Bola de Ouro, que o brasileiro pode ganhar, para ironizar o craque argentino.

fotogaleria

"Me contaram que o Messi pediu acordo para ser escolhido o melhor jogador da Copa América, como vão dar a bola de ouro para o Vinícius, ele não quer ficar sem nada!!", afirmou.

Não é a primeira vez que Daniella provoca o argentino. Durante a disputa da Copa do Mundo de 2022, Daniella sugeriu que o título da Argentina estava armado desde o começo para favorecer Lionel Messi, que disputaria no Catar seu último Mundial.



A modelo se tornou famosa em 2015 após ter vivido um affair com Cristiano Ronaldo. Na ocasião, o português tinha um relacionamento com a russa Irina Shayk. Apesar da grande repercussão, Daniella afirmou que não teve um envolvimento mais profundo com CR7.