Fernando Diniz deixou o comando do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Fernando Diniz deixou o comando do FluminenseLucas Merçon / Fluminense

Publicado 25/06/2024 13:20

Rio - Sem emprego após ser demitido pelo Fluminense, Fernando Diniz foi procurado por clubes da Série A como Athletico-PR, Vasco e Corinthians. No entanto, o treinador irá conversar com os familiares e avalia a possibilidade de só voltar a trabalhar em 2025. As informações foram dadas pelo Jornal O Globo e confirmadas pelo Jornal O Dia.

Diniz encerrou seu trabalho de mais de dois anos no Fluminense na última segunda-feira. Além da questão emocional envolvida, o treinador mora em um hotel do Rio de Janeiro, longe dos seus familiares. Uma pausa pode ser um momento importante para ficar próximo do ambiente do seu lar.



Além do trabalho no Fluminense, Fernando Diniz também comandou a seleção brasileira no ano passado. Porém, após uma sequência negativa nas Eliminatórias, o treinador acabou desligado pela CBF no começo do ano, e substituído por Dorival Júnior.



O treinador dirigiu o Fluminense por mais de dois anos, em sua segunda passagem pelo clube carioca. Ele conquistou uma Libertadores, uma Recopa Sul-Americana e um Carioca. Não resistiu a sequência negativa no começo do Brasileiro que colocou o Tricolor na lanterna da competição.