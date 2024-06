Neymar surpreendeu ambulante em Los Angeles antes da estreia da Seleção na Copa América - Reprodução

Publicado 25/06/2024 12:06 | Atualizado 25/06/2024 13:17

Rio - Neymar não entrou em campo, mas roubou a cena antes e durante a estreia do Brasil na Copa América . Em recuperação de uma grave lesão no joelho, o craque não foi convocado pelo técnico Dorival Júnior e acompanhou o empate sem gols com a Costa Rica do camarote do SoFi Stadium, em Los Angeles, mas chamou a atenção também antes do duelo quando surpreendeu ambulantes no caminho.

No caminho para o estádio para acompanhar a estreia da seleção brasileira, Neymar parou no sinal para comprar camisas do Brasil com ambulantes. Os trabalhadores ficaram surpresos com o craque brasileiro e, após a venda, aproveitaram para tietá-lo um pouco, tirando fotos e recebendo autógrafos (veja o vídeo abaixo).