Daniella Chavez fez promessa por vitória chilenaReprodução / Twitter

Publicado 25/06/2024 11:32

Rio - A musa do OnlyFans, Daniella Chavez, prometeu divulgar um vídeo nas redes sociais correndo totalmente nua, caso o Chile derrote a Argentina, em partida que será disputada nesta terça-feira, às 22h (de Brasília), pela Copa América.

"Se o Chile vencer a Argentina, vou comemorar correndo pelada e postarei um vídeo aqui. Vamos, Chile, vençam e eu cumprirei", afirmou a modelo.

O Chile precisa da vitória para buscar uma vaga nas quartas de final da competição. Na estreia, a equipe empatou com o Peru. A Argentina iniciou sua campanha derrotando o Canadá.



A modelo chilena se tornou famosa em 2015 após ter vivido um affair com Cristiano Ronaldo. Na ocasião, o português tinha um relacionamento com a russa Irina Shayk. Apesar da grande repercussão, Daniella afirmou que não teve um envolvimento mais profundo com CR7.