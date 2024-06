Vini Jr teve uma atuação sem brilho no empate sem gols com a Costa Rica - Kevork Djansezian / AFP

Publicado 25/06/2024 09:44

não se abalou com as críticas e ressaltou a adaptação ao estilo do técnico Dorival Júnior. Rio - A seleção brasileira teve uma estreia sem brilho na Copa América. O Brasil empatou sem gols com a Costa Rica , nesta segunda-feira (24), em Los Angeles, nos Estados Unidos, com uma atuação apaga das principais estrelas. Favorito a Bola de Ouro, Vini Jr foi substituído aos 26 minutos do segundo tempo, mas

"Tenho feito de tudo para ajudar a equipe. Tudo requer tempo. É um treinador e jogadores novos. Estou jogando numa nova posição, que é completamente diferente para mim, mas estou focado para seguir evoluindo. As pessoas querem a resposta de imediato, mas não foi assim no Real e não foi assim quando estreei no Flamengo", disse o camisa 7.

Vini Jr ficou em campo por 71 minutos. O camisa 7 sofreu com a marcação dobrada da Costa Rica e não conseguiu apresentar as suas melhores características. A seleção brasileira finalizou 19 vezes contra apenas duas dos costarriquenhos, mas pecou nas conversões em direção ao gol e não conseguiu tirar o zero do placar. O craque, no entanto, minimizou a pressão após o tropeço.

"Normal que a galera queira sempre que a gente ganhe. Somos o país do futebol. Estamos em um novo ciclo, seguindo evoluindo para fazer grandes coisas para o nosso país e para nós mesmos. O Mundial está chegando, queremos estar preparados, e a Copa América é muito importante para nós", finalizou.

A seleção brasileira volta a campo na próxima sexta-feira (28), às 22h (de Brasília), contra o Paraguai, no Allegiant Stadium, em Nevada, na região oeste dos Estados Unidos. O Brasil é o segundo colocado do Grupo D, com apenas um ponto, empatado com a Costa Rica.