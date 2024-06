Nicole Becker é musa do Atlético-MG - Divulgação

Publicado 25/06/2024 08:49

Rio - Bela do Atlético Mineiro, Nicole Becker, revela que não tem sido fácil entrar em um relacionamento sério por conta de um motivo inusitado: vício em sexo. A modelo diz que chega a fazer amor seis vezes ao dia quando se relaciona com um parceiro com disposição.

"Faço seis vezes ao dia. Eu tive um namorado que tinha essa disposição e como ele trabalhava em casa, era mais fácil. Mas a maioria dos homens foge. Até fazer duas vezes ao dia, para eles não é fácil. Mas acredito que vou encontrar alguém que combine comigo", comenta.

Nicole reflete sobre a necessidade de procurar ajuda profissional. "Penso em fazer terapia. Mas é tão bom. Para que mudar?. Quem sabe tenha só que adaptar e diminuir para a metade. Por enquanto não é algo que atrapalha minha vida", finaliza.