Marcus Alexandre foi demitido após sequência negativa na Série A2 do CariocaWandré Silva / America FC

Publicado 25/06/2024 13:16

Rio - Marcus Alexandre não é mais o técnico do America. O clube comunicou nesta terça-feira (25) a saída do treinador e seu auxiliar, Nielsen N Elias, que estavam à frente da equipe desde fevereiro, após a sequência de três partidas sem vitória na Série A2 do Campeonato Carioca.

O Mecão deve anunciar o novo comandante no decorrer desta semana, ainda antes da partida contra o Resende, que está agendada para domingo (30), às 14h45, no estádio do Trabalhador, em Resende, pela sétima rodada da Série A2.

Apesar dos últimos resultados, o America segue na vice-liderança da Taça Santos Dumont, com 10 pontos. Nos últimos três jogos, no entanto, o Mecão teve um desempenho abaixo do esperado e empatou com o Serrano e foi derrotado por Araruama e Duque de Caxias.