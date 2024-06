Brasil ficou no empate com a Costa Rica - AFP

Publicado 25/06/2024 12:20

Rio - O empate frustrante da seleção brasileira contra a Costa Rica, na estreia da Copa América, repercutiu na imprensa argentina. O jornal "Olé" ironizou o desempenho da equipe de Dorival Júnior e citou uma frase de Ronaldinho Gaúcho que gerou polêmica nas últimas semanas.

Em entrevista ao canal Cartoloucos, no YouTube, o pentacampeão criticou a Seleção e afirmou que não iria assistir a equipe canarinho durante a Copa América. A situação repercutiu negativamente no grupo comandado por Dorival.

Posteriormente, Ronaldinho afirmou que tudo não passou de uma ação de publicidade, com o ídolo do Barcelona querendo chamar a atenção contra as fortes críticas que a equipe canarinho sempre recebe.



Apesar disso, o "Olé" utilizou a declaração do craque como verdade e criticou bastante o desempenho do Brasil contra a Costa Rica. ''Ele tinha razão e foi chamado de louco'', afirmou o Instagram oficial do jornal argentino.