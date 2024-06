O cruzamento do torneio determina que equipes do Grupo D, que é o do Brasil, enfrente as seleções da chave C, composta por Estados Unidos, Uruguai, Panamá e Bolívia. "Tem que ganhar os dois jogos para ser o primeiro (do grupo)", comentou Galvão. "Se for segundo (colocado) e cruzar com o Uruguai, muito provavelmente faria uma semifinal contra a Argentina, e não uma final. Bagunça tudo", complementou ele.