Cuca deixou comando do Athletico-PRGustavo Oliveira/Athletico

Publicado 25/06/2024 13:50

Rio - O ex-treinador do Athletico-PR, Cuca, de 61 anos, divulgou uma nota oficial rebatendo as declarações do presidente do Furacão, Mario Celso Petraglia, que afirmou que o técnico foi sua maior decepção no futebol. Cuca reforçou o bom relacionamento com o elenco e com os funcionários do Rubro-Negro.

"Agradeço mais uma vez a oportunidade de poder comandar meu time do coração. Estou muito triste, mas não poderia ter tomado qualquer decisão diferente naquele momento. Obrigado, torcedor, pela paciência e voto de confiança. Obrigado aos jogadores que me acolheram sempre muito bem, e com quem sempre tive ótima relação. Agradeço aos funcionários do clube por tanta gentileza comigo em com minha comissão. Desejo sorte e vitórias ao furacão! Como dizem os sábios: o tempo é o senhor da razão!", disse.



O ex-treinador deixou o Athletico-PR após o empate contra o Corinthians. No total, Cuca dirigiu a equipe em 22 jogos, com 14 vitórias, três empates e cinco derrotas. Foram dois meses e 20 dias de trabalho. O ex-comandante expôs seus últimos momentos à frente do Furacão.



"Jogadores arrasados que precisavam de acolhimento e não de mais cobranças e julgamentos. Quando entramos na roda de oração pós-jogo, com todos desolados, não era hora de se buscar culpados. Tentaram!



Me senti obrigado a assumir toda a responsabilidade e colocar meu cargo à disposição, como forma de resguardar o grupo", afirmou o ex-treinador.

As críticas de Petraglia foram publicadas por uma redes social. "Neste anos todos de futebol já vivi muitas decepções, existem decepções e decepções, esta do Cuca foi a maior delas! Botamos a cara a tapa para amenizar seu desgaste havido com a torcida do Corinthians, que lavou a roupa suja do seu passado não resolvido! Prometo que não seremos doravante mais usados e abusados pelo mau caráter de pessoas que pela nossa resiliência aceitamos ajudá-las! Foi o que ocorreu com o Cuca, o qual nos usou e depois nos traiu!", escreveu o presidente do Athletico-PR.