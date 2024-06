Paulo Bracks trabalhou como diretor-executivo do Vasco - Daniel Ramalho / Vasco

Publicado 25/06/2024 16:06

Santos - Ex-diretor-executivo do, o dirigente Paulo Bracks trabalhará no Santos. O Peixe acertou a contratação do profissional, que trabalhará como CEO do clube do litoral paulista. As informações foram inicialmente divulgadas pelo jornalista Venê Casagrande.