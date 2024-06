Paulo Bracks foi diretor executivo do Vasco - Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 21/06/2024 13:44

Rio - O Santos negocia a contratação de Paulo Bracks, ex-diretor executivo de futebol do Vasco. Caso as partes se acertem, ele exercerá uma função similar a de um CEO (sigla em inglês para Chief Executive Officer), para coordenar as demais gerências do Peixe. O presidente do clube, Marcelo Teixeira, confirmou em entrevista coletiva nesta sexta-feira, 21, que terá uma reunião com o profissional.

"Na parte organizacional do clube, nós, neste primeiro semestre, decidimos que as contratações seriam feitas completando toda a nossa gerência, toda a parte administrativa, financeira, esportiva... O Paulo Bracks estará vindo a Santos hoje. Não é relacionado a uma contratação para o futebol. Ele vem com uma experiência também de Série B. Importante ter um profissional que esteja hoje fazendo como fez com o América-MG, com o Vasco. Fez um bom trabalho no Internacional", disse Marcelo Teixeira.

"Nós queremos entender se o Paulo Bracks tem um perfil para como se definíssemos, que não há hoje no estatuto do Santos, um CEO, um diretor executivo, para que ele possa coordenador todas as demais gerências: financeira; marketing; futebol masculino; base; feminino. É essa conversa que teremos logo mais. O Santos não possui ainda, porque a estratégia até esse momento era para avaliarmos isso. Hoje, queremos um profissional que faça avaliação dos profissionais existentes do clube", completou.