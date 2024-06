Luto - Reprodução

Publicado 21/06/2024 11:41

Rio - Ex-goleiro do Corinthians nos anos de 1980, Carlos César de Oliveira, que tinha 69 anos, morreu na noite da última quinta-feira, em Maceió. Ele estava internado em um hospital da capital alagoana para tratar de problemas cardíacos e acabou não resistindo a uma infecção generalizada.

César estava internado desde o dia 8 de junho, devido a uma parada cardíaca. Inicialmente, ele foi a UPA do Francês e imediatamente foi transferido para o HGE. O velório do ex-goleiro se iniciou no Cemitério Eco Memorial, em Massagueira de Baixo, Marechal Deodoro, a partir das 9h30, desta sexta-feira. O sepultamento está marcado para as 15h30.



Além do Corinthians, César também se destacou pelo CRB, de Alagoas. No Alvinegro, ele atuou por duas temporadas: 1981 e 1982. O clube alagoano emitiu uma nota oficial lamentando a morte do ex-goleiro.



Confira a nota do CRB:

"O Clube de Regatas Brasil lamenta profundamente o falecimento do ídolo César, um dos maiores goleiros de nossa história, que nos deixou nessa quinta-feira, aos 69 anos.



César fez parte de uma geração vitoriosa do Galo de Campina na década de 70, conquistando cinco títulos do Campeonato Alagoano com a camisa alvirrubra, sendo tetra campeão de forma consecutiva de 1976 à 1979.



Descanse em paz, César"