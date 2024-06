Nino foi capitão do título da Libertadores de 2023 - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 21/06/2024 10:31

Rio - Capitão do título da Libertadores de 2023, o zagueiro Nino, de 27 anos, defende o Zenit, da Rússia, desde o começo do ano. De férias, após o fim da temporada europeia, o defensor revelou que Fred, ídolo do Fluminense e atual dirigente do Tricolor, o procurou em uma ligação de madrugada, para questioná-lo sobre um suposto interesse do Flamengo em sua contratação.

"Eu fiquei sabendo pela internet (possível interesse do Flamengo). Mas antes da internet, o Fred me ligou duas da manhã no horário da Rússia. Aí eu atendi o celular, ele falou: “é mentira que você vai para o Flamengo, né?”. Eu juro que eu não sabia do boato. Aí eu respondi: “Você sabe que horas que são aqui (Rússia)?”. Aí eu falei que não estava sabendo de nada, e ele disse que tinha tomado um susto com a notícia", afirmou em entrevista ao canal "Igor Rodrigues".



Nino deixou o Fluminense após o fim da temporada passada. Ele atuou pelo Tricolor de 2019 a 2023, tendo conquistado uma Libertadores e dois títulos do Campeonato Carioca. Após a saída do defensor, o clube das Laranjeiras passou a viver com graves problemas defensivos.



O nome do zagueiro foi ventilado no Flamengo durante a negociação de Fabrício Bruno com o West Ham. Como a saída do atleta rubro-negro estava encaminhada, alguns jogadores da posição surgiram como possibilidades de reposição. Porém, Fabrício Bruno optou por seguir no clube da Gávea.