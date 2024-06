Brasil perdeu para o Canadá e sofreu segunda derrota consecutiva - Divulgação / Liga das Nações

Publicado 21/06/2024 10:00

Rio - A seleção brasileira masculina de vôlei sofreu a segunda derrota consecutiva e adiou a classificação às quartas de final da Liga das Nações. Após perder para os Estados Unidos, o Brasil foi derrotado pelo Canadá, nesta sexta-feira (21), por 3 sets a 0, com parciais de 26/24, 25/19 e 26/24.

Darlan foi o destaque brasileiro no jogo com 12 pontos. O Brasil fez um jogo duro, mas cometeu muitos erros que custaram caro. O primeiro e o terceiro set foram os mais equilibrados, sendo definidos no final, enquanto a equipe canadense sobrou no segundo set.

Com a derrota, o Brasil fica na sexta colocação com seis vitórias e cinco derrotas em 11 jogos. A seleção brasileira volta a quadra no próximo domingo (23), às 4h (de Brasília), contra a França, em Manila, nas Filipinas.