Mbappé é, oficialmente, jogador do Real MadridFranck Fife / AFP

Publicado 21/06/2024 19:49

França - Kylian Mbappé enviou uma notificação ao PSG de mais de € 100 milhões (R$ 581 milhões) em salários e bônus atrasados. O atacante cobra do clube francês vencimentos não recebidos de abril e maio.

A notificação do jogador veio por meio da Liga Profissional de Futebol (LFP). De acordo com o jornal "L’Equipe", além do salário atrasado, o craque francês cobra alguns bônus acordados com o PSG, como, por exemplo, a recompensa prevista pela permanência dele no clube em 2022.



No entanto, nenhum acordo foi assinado, e os termos do contrato original ainda são válidos legalmente, segundo o periódico. Mbappé não pretende renunciar ao seu direito, e ambas as partes devem entrar em conflito na Justiça.

O clube francês é obrigado a pagar seu ex-jogador até o dia 30 de junho, de acordo com a notificação da LFP. Os parisienses só disseram ao jornal que "as negociações continuam".