Aké, da Holanda, marca Dembélé, da França - Gabriel Bouys/AFP

Publicado 21/06/2024 18:06

Alemanha - As seleções de Holanda e França ficaram no 0 a 0 na Red Bull Arena, em Leipzig, nesta sexta-feira (21), pela segunda rodada do Grupo D da Euro 2024. Este foi o primeiro empate sem gols na atual edição do torneio.

Embora não tenham conseguido o gol, as duas equipes criaram boas oportunidades. A Holanda chegou a balançar as redes com Xavi Simons, mas o assistente pegou impedimento de Dumfries no lance. O VAR, posteriormente, confirmou a decisão.

Apesar do empate, Holanda e França estão perto da classificação, já que somam quatro pontos. A seleção neerlandesa leva a melhor nos critérios de desempate e aparece na liderança do grupo.

Ausência de Mbappé

O camisa 10 da França não saiu do banco de reservas na partida desta sexta. Mbappé sofreu uma fratura no nariz na estreia, contra a Áustria, mas não se se adaptou à máscara protetora durante os treinos

Agenda

A Holanda volta a campo na próxima terça-feira, às 13h (de Brasília), para enfrentar a Áustria. Já a França encara a Polônia no mesmo dia e horário. As duas partidas são válidas pela última rodada do Grupo D.

Jogos desta sexta (21/6)



Eslováquia 1x2 Ucrânia

Polônia 1x3 Áustria

Holanda 0x0 França