Mbappé vai desfalcar a França na Eurocopa - AFP

Publicado 21/06/2024 11:24

Alemanha - O atacante Kylian Mbappé, de 25 anos, irá desfalcar a França na partida desta sexta-feira, pela Eurocopa, contra a Holanda. O jogador do Real Madrid, que sofreu uma fratura no nariz na estreia da competição contra a Áustria, não se se adaptou à máscara protetora durante os treinos.

Tchouameni deverá ser o substituto do atacante, fazendo com que Deschamps mude o esquema da França para um 4-4-2. O treinador estava otimista em relação ao aproveitamento de Mbappé no duelo.



"Tudo está indo na direção certa, depois do grande choque que sofreu com as consequências. Ontem (quarta) ele pôde ir a campo e fazer algumas atividades. Será esse o caso nesta noite também. Está evoluindo no caminho certo para garantir que possa estar disponível amanhã (sexta)", afirmou.



Holanda e França se enfrentam nesta sexta-feira, às 16h (de Brasília) em busca de uma vaga no mata-mata da Euro 2024. As duas seleções estrearam com vitória na competição e estão no Grupo D.