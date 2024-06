Lando Norris foi o mais rápido do primeiro treino livre do GP da Espanha - Manaure Quintero / AFP

Publicado 21/06/2024 10:25

Rio - Lando Norris, da McLaren, começou ditando o ritmo do GP da Espanha. O piloto britânico foi o mais rápido do primeiro treino livre, nesta sexta-feira (21), no Circuito da Catalunha, em Barcelona. Ele fez o tempo de 1m14s228 e superou Max Verstappen, da Red Bull, por apenas 0s024.

O pódio do primeiro treino livre ainda contou com Carlos Sainz, da Ferrari. A escuderia italiana não utilizou os compostos macios, diferentemente da McLaren e Red Bull, e mesmo assim conseguiu se manter entre as mais rápidas da primeira atividade do GP da Espanha.

A Mercedes também apresentou um bom ritmo. A equipe alemã alternou posições com Red Bull, Ferrari e McLaren, e terminou a primeira atividade com George Russell em quarto lugar (0s386 atrás do líder) e Lewis Hamilton em sétimo (+0s683).

O GP da Espanha será realizado no domingo (23), às 10h (de Brasília), no Circuito da Catalunha. Max Verstappen é o líder do mundial de pilotos e pode conquistar o quarto título consecutivo neste ano. A Red Bull lidera o campeonato de construtores.