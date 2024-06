Messi bateu o recorde de jogos da Copa América - AFP

Publicado 21/06/2024 09:05 | Atualizado 21/06/2024 09:08

se tornou o recordista de partidas (35). Rio - Lionel Messi viveu uma noite especial na estreia da Argentina na Copa América . Em sua sétima edição da competição, o craque argentino superou o ex-jogador chileno Sergio Livingstone e

Atual campeã do mundo e da Copa América, a Argentina venceu o Canadá por 2 a 0 na estreia . O camisa 10 participou dos dois gols da Albiceleste, tendo colaborado diretamente com o gol de Lautaro Martínez, além de finalizar seis vezes (três na direção do gol).

Messi ainda pode quebrar outros recordes na Copa América. Com 13 gols, o craque argentino está quatro atrás do compatriota Norberto Méndez e do brasileiro Zizinho, recordistas com 17. Além disso, caso seja eleito o craque do torneio, será o único a ter recebido o prêmio três vezes.

A Argentina volta a campo na próxima terça-feira (25), às 22h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Veja os melhores momentos da estreia da Argentina: