Emiliano Martínez criticou gramado de estádio dos Estados UnidosAFP

Publicado 21/06/2024 10:47

Estados Unidos - A Argentina estreou pela Copa América vencendo o Canadá por 2 a 0, em Atlanta, mas o gramado do estádio Mercedes-Benz Stadium foi alvo de muitas críticas do goleiro Emiliano Martínez. O jogador do Aston Villa afirmou que a competição sul-americana estará sempre abaixo da Eurocopa enquanto não resolver problemas como este.





"O campo é um desastre. Temos que melhorar esse aspecto, senão a Copa América sempre vai ser um nível mais abaixo do que a Eurocopa. Colocaram pedaços de grama em cima de um sintético e parecia um trampolim toda vez que recebíamos a bola", afirmou o goleiro, de 31 anos, em entrevista à TycSports, da Argentina.

Atual campeã da competição, a Argentina derrotou os norte-americanos com gols de Julián Álvarez e Lautaro Martínez, os dois no segundo tempo. Com o resultado, a seleção sai na frente na sua chave.



A tricampeã mundial volta aos gramados na próxima terça-feira contra o Chile, às 22 h (de Brasília). Além das três seleções, o Peru também faz parte do grupo A da Copa América.