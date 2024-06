Julio Casares é o chefe da delegação da seleção brasileira na Copa América - Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 21/06/2024 13:00

Estados Unidos - O presidente do São Paulo, Julio Casares, assumiu a chefia da delegação do Brasil na Copa América 2024. O coordenador Rodrigo Caetano apresentou o dirigente ao grupo no jantar após a chegada da seleção a Los Angeles, na Califórnia (EUA), na última quinta-feira, 20.

"É um grupo maravilhoso, muito competente. Estou aqui como chefe da delegação, mas também como entusiasta de uma geração vencedora, de garotos que vieram da base, venceram no futebol brasileiro, fora do futebol brasileiro. Portanto, estou feliz para contribuir. Estou aqui para para ser mais um para trabalhar pela conquista da Copa América", disse Casares, à CBF TV.

Convidar dirigentes para exercer o cargo é um hábito comum da CBF em jogos que acontecem fora do país. Na data Fifa de março, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, assumiu a função

Copa América

A seleção brasileira estreia na próxima segunda-feira, 24, a partir das 22h (de Brasília), contra a Costa Rica, no SoFi Stadium, em Los Angeles. O jogo é válido pela primeira rodada do Grupo D, que ainda conta com Colômbia e Paraguai.