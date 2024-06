Vini Jr e Endrick participaram do gol da vitória do Brasil sobre o México - Omar Vega/Getty Images via AFP

Vini Jr e Endrick participaram do gol da vitória do Brasil sobre o MéxicoOmar Vega/Getty Images via AFP

Publicado 20/06/2024 09:10 | Atualizado 20/06/2024 09:14

Rio - O Brasil ganhou uma posição no ranking da Fifa antes da Copa América. Com a vitória sobre o México e o empate com os Estados Unidos nos amistosos preparatórios, a seleção brasileira ultrapassou a Inglaterra e assumiu o quarto lugar. Atual campeã mundial, a Argentina segue na liderança, seguida pela França, vice-campeã mundial, e Bélgica.

Na última janela de amistosos antes da Eurocopa, a Inglaterra venceu a Bósnia e perdeu para a Islândia, enquanto o Brasil conquistou uma vitória sobre o México e empatou com os Estados Unidos nos jogos de preparação para a Copa América. Sendo assim, o tropeço da seleção inglesa diante dos islandeses foi crucial para a mudança de posição entre os países.



O Brasil soma 1.791,85 pontos e ocupa o quarto lugar, enquanto a Inglaterra caiu para quinto com 1.787,88 pontos. A Bélgica aparece à frente da seleção brasileira com apenas 6,13 pontos. A Argentina lidera com 1.860,14 pontos, seguida pela França com 1837,47. Portugal, Holanda, Espanha, Croácia e Itália completam o top 10 do ranking da Fifa.

Veja o ranking da Fifa:

1º- Argentina: 1860,14 pontos

2º - França: 1837,47

3º - Bélgica: 1797,98

4º - Brasil: 1791,85

5º - Inglaterra: 1787,88

6º - Portugal: 1747,04

7º - Holanda: 1746,66

8º - Espanha: 1729,92

9º - Croácia: 1728,30

10º - Itália: 1724,37