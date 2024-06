Jair Ventura não é mais técnico do Atlético-GO - Ingryd Oliveira/Atlético-GO

Rio - Jair Ventura não é mais técnico do Atlético-GO. O treinador, de 45 anos, foi demitido após a derrota para o Criciúma por 2 a 1, na última quarta-feira (19), no Antônio Accioly, pela 10ª rodada do Brasileirão.

O treinador ficou 10 meses no cargo do Atlético-GO. Ao todo, foram 50 jogos, 31 vitórias, sete empates e 12 derrotas. No Brasileirão, o Dragão ocupa o 16º lugar com oito pontos. Em dez partidas, sofreu seis derrotas e venceu apenas duas.

O Atlético-GO pretende buscar um "novo perfil" de treinador. O Dragão volta a campo neste sábado (22), às 18h30 (de Brasília), contra o Cuiabá, na Arena Pantanal, pela 11ª rodada do Brasileirão.

Danielzinho fora dos planos

Pouco aproveitado no Atlético-GO, o meia Danielzinho deve retornar ao Fluminense. Segundo a "Rádio Bandeirantes", o jogador, que tem contrato de empréstimo com o Dragão até dezembro, terá sua passagem abreviada e será dispensado pela equipe de Goiânia.



Daniel não agradou o Atlético-GO nas 13 partidas que disputou no clube. Nessas ocasiões, ele marcou um gol e deu uma assistência. O Fluminense, por outro lado, irá definir o futuro do meio-campista de 28 anos, que tem contrato válido com o Tricolor até o final de 2024.