Rogério Ceni curtiu atuação do BahiaLetícia Martins/EC Bahia

Publicado 21/06/2024 12:16

Rio - O treinador do Bahia, Rogério Ceni, lamentou bastante a derrota da sua equipe para o Flamengo, no Maracanã. Ao analisar a partida vencida pelos cariocas por 2 a 1, o ex-goleiro destacou a forma como sua equipe trabalhou a bola contra o atual líder do Brasileiro.

"Não foi o Flamengo que nos deixou com a bola. Eles não conseguiram pegar na bola. Essa é a realidade. Foi um controle total do jogo", afirmou o treinador.



Com o resultado, o Bahia caiu para a quinta colocação no Brasileiro e está três pontos atrás do Flamengo, que lidera a competição. Na opinião do treinador, o Tricolor teve um rendimento diferente dos últimos jogos contra o adversário.



"Fico feliz de ver como o Bahia foi no Maracanã. Nunca tinha visto um time ter controle sobre o Flamengo como tivemos hoje. Acho que estamos no caminho correto. Mas precisamos ter mais oportunidades de gol. Que o controle de jogo seja compatível com as oportunidades", disse.