Max Verstappen - Mark Thompson/Getty Images via AFP

Max VerstappenMark Thompson/Getty Images via AFP

Publicado 25/06/2024 16:59

Rio - A Mercedes já definiu o nome favorito para o lugar de Lewis Hamilton a partir da próxima temporada. Com o heptacampeão de saída para a Ferrari, a equipe alemã deseja contratar Max Verstappen, da Red Bull Racing. Ola Källenius, CEO da Mercedes-Benz, admitiu o interesse, mas ainda não tem nenhuma conversa em andamento com o tricampeão.

"Os melhores pilotos querem dirigir os melhores carros. Nosso trabalho é criar o melhor pacote. Também se trata de 2026 (ano do novo regulamento da F1). É um novo começo e novas regras. Isso também significa uma oportunidade para todos. Quem sabe o que vai acontecer? Mas ele (Max Verstappen) ficaria bem vestido de prata", disse o CEO da equipe alemã.

Max Verstappen é o atual tricampeão da Fórmula 1 e lidera o campeonato nesta temporada, sendo favorito para conquistar o título pela quarta vez consecutiva. Esta não foi a primeira sondagem da Mercedes sobre o piloto holandês. Em março, o chefe de equipe Toto Wolff revelou que ele é a grande prioridade para o lugar de Hamilton, que defenderá a Ferrari a partir de 2025.

Além de Verstappen, o piloto Carlos Sainz, que dará lugar para Lewis Hamilton na Ferrari, também é uma possibilidade. Por enquanto, o piloto espanhol não tem lugar garantido no grid na próxima temporada. A Fórmula 1 volta no dia 30 de junho, às 10h (de Brasília), com o GP da Áustria. Esta será a 11ª etapa do calendário de 2024.