Ronaldo FenômenoGustavo Aleixo/Cruzeiro

Publicado 25/06/2024 17:00

Rio - Um dos maiores jogadores de todos os tempos, Ronaldo se mostrou frustrado com o momento atual do futebol. Durante um evento beneficente na França, o Fenômeno chegou a afirmar que, hoje, ama mais o tênis do que o esporte no qual fez história.

"Eu acho que amo mais tênis do que futebol. Eu não consigo mais assistir (futebol), acho que está muito chato. Mas consigo ficar assistindo partidas de tênis de mais de cinco horas (risos)", declarou o ex-atacante.

Apesar da paixão pelo tênis, o Fenômeno garantiu não ter em quadra o mesmo talento que apresentou nos gramados.

"Estou treinando, mais ou menos, três vezes na semana. Eu ainda sou muito competitivo, quero ser melhor a cada dia, mas o meu backhand... (risos). Acho que é a única coisa que não dá para corrigir", brincou.

Ronaldo sempre teve relação próxima com o tênis. O pentacampeão é visto frequentemente em grandes torneios, principalmente na Espanha. Ele é amigo de Rafael Nadal, que é torcedor do Real Madrid e o considera um de seus maiores ídolos.