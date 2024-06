Rodrygo em ação contra a Costa Rica, na última segunda-feira (24) - Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 26/06/2024 13:54

empatando com a Costa Rica por 0 a 0, na última segunda-feira (26). O atacante Rodrygo, camisa 10 do Brasil, se mostrou insatisfeito com o desempenho da equipe, e afirmou que o fato do campo nos Estados Unidos ter dimensões menores que outros gramados no mundo não desculpa da atuação fraca do time contra a seleção caribenha. Estados Unidos - A Seleção fez uma estreia frustrante na Copa América,. O atacante Rodrygo, camisa 10 do Brasil, se mostrou insatisfeito com o desempenho da equipe, e afirmou que o fato do campo nos Estados Unidos ter dimensões menores que outros gramados no mundo não desculpa da atuação fraca do time contra a seleção caribenha.

"Acho que não dá para ficar colocando desculpa do campo ou da linha baixa deles. A gente sabe que isso atrapalha muito as dimensões do campo, todo mundo é acostumado a jogar no campo normal e diminuir o campo do nada. É muito ruim, mas não é hora. A gente empatou, um empate que vem com gosto de derrota para a gente, então é melhorar, sem desculpa", disse Rodrygo, em entrevista ao "ge".

Entretanto, afirmar que o desempenho foi abaixo do esperado, não significa que o gramado do SoFi Stadium não foi um complicador. O camisa 10 da Seleção comentou sobre as dimensões reduzidas do campo do estádio em comparação ao padrão Fifa.



"É realmente difícil. Não é uma desculpa, mas as dimensões do campo atrapalham bastante, e os adversários vêm muito fechados. Realmente foi difícil, mesmo assim, a gente teve muitas oportunidades. Se a gente tivesse caprichado um pouco mais, tivesse feito os gols, seria diferente, seria outra conversa agora. Mas é isso, não tem muito o que ficar falando, não tem desculpa para dar, a gente sabe que precisa melhorar, vamos descansar agora, treinar e já estar pronto para o próximo jogo", concluiu.