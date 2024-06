Vitor Roque tem sido pouco aproveitado por Xavi no Barcelona - Pau Barrena / AFP

Publicado 26/06/2024 12:46 | Atualizado 26/06/2024 12:49

Vitor Roque pode se transferir para o futebol italiano. Segundo o jornalista Gianluca di Marzio, a Fiorentina demonstrou interesse na contratação do centroavante brasileiro. Espanha - Com situação indefinida no Barcelona, o atacantepode se transferir para o futebol italiano. Segundo o jornalista Gianluca di Marzio, a Fiorentina demonstrou interesse na contratação do centroavante brasileiro.

Os contatos entre as duas equipes já se iniciaram. A Fiorentina deseja contar com Vitor Roque por empréstimo, podendo ter uma opção de compra ao final do vínculo. Por outro lado, a diretoria do Barcelona não tem interesse em emprestar o jogador, querendo, a princípio, uma negociação em definitivo do atacante.

Vitor Roque não recebeu muitas oportunidades desde que chegou ao Barcelona. Ao todo, o atacante atuou por 353 desde que chegou ao clube, em janeiro. No período, fez dois gols, ambos no Campeonato Espanhol.