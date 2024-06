Paulo Carneiro é ex-presidente do Vitória e foi afastado do cargo em 2022 por má gestão - Reprodução de internet

Paulo Carneiro é ex-presidente do Vitória e foi afastado do cargo em 2022 por má gestãoReprodução de internet

Publicado 26/06/2024 10:47

Rio - O ex-presidente do Vitória, Paulo Carneiro, foi um dos assuntos mais comentados das redes sociais na noite desta última terça-feira (25). O dirigente admitiu ter comprado um desembargador do Rio de Janeiro em uma ação contra a CBF e a Rede Globo, além de ter fraudado um exame de antidoping de um atleta para que ele não fosse flagrado por uso de entorpecente.

Em participação ao podcast "Zona Mista", Paulo Carneiro revelou que entrou com uma ação contra a CBF e a Globo após uma goleada sobre o Fluminense, no Brasileirão de 2003. O dirigente admitiu que comprou um desembargador do judiciário do Rio de Janeiro para vencer a disputa contra a confederação e a emissora. Após confessar o esquema, a transmissão ao vivo caiu.

"Eu entrei com uma ação contra a CBF e contra a Globo. Peguei um advogado no Rio, meu amigo Pedro Paulo Magalhães, bom pra caramba, e eu comprei um desembargador no Rio", disse o ex-presidente do Vitória, que foi afastado do cargo pelo Conselho Deliberativo em 2022, por indícios de má gestão.

Em 2003, Vitória e Fluminense se enfrentaram duas vezes pelo Brasileirão, mas não houve uma goleada do time baiano, diferentemente do que foi direto pelo ex-presidente do clube. O Leão venceu no Barradão por 2 a 1, no primeiro turno, e foi derrotado por 2 a 0, no returno, no Maracanã.

Fraude no exame de antidoping

O dirigente também causou polêmica após revelar uma história de fraude do exame antidoping de um ex-atleta do Vitória. Segundo Paulo Carneiro, ele entregou a sua própria urina para Matuzalem, por conta do risco de ser flagrado por uso de maconha. Além disso, ele e mais dois jogadores teriam invadido um estabelecimento e agrediram uma pessoa.

"O porteiro me ligou falando que Preto (Casagrande), Allan Dellon e Matuzalem entraram de madrugada lá, pularam o muro, bateram no cara (...). Esse Preto é um covarde. (...) Fui lá, o primeiro que achei na portaria foi o Preto, dei logo um murro no meio do peito dele, bateu lá no sofá e caiu sentado. Mas eu queria pegar era o Matuzalem. Aí eu subi a escada atrás de Matuzalem, que o cínico era o Matuzalem, vagabundo. Já troquei até urina para salvar o doping dele, que ele era maconheiro", contou.

Em seguida, um dos apresentadores do podcast brincou sobre o ex-presidente estar "soltando tudo". Neste momento, Paulo Carneiro pediu para que aquele momento não fosse ao ar, mas foi alertado que o programa era ao vivo. Então, o dirigente pediu para cortar a transmissão.

"Vocês estão de brincadeira?", disse Paulo Carneiro, afastando o microfone. "Estão falando sério? Tira aí, tira aí, tira aí, por favor, se não... Pelo amor de Deus, nem brinque com isso. Pode tirar aí, senão eu paro", completou.

Paulo Carneiro teve duas passagens como presidente do Vitória. O primeiro mandato ocorreu entre 1991 e 2000, enquanto o segundo foi entre 2019 e 2022. Ele foi afastado pelo Conselho Deliberativo após a Comissão de Ética do clube apontar indícios de má gestão. Desde então, o Leão retornou para a elite do futebol brasileiro e se tornou SAF.