Eduardo - Vitor Silva / Botafogo

EduardoVitor Silva / Botafogo

Publicado 27/06/2024 08:00

Rio - Destaque na vitória sobre o Bragantino por 2 a 1, no Nilton Santos, o meia-atacante Eduardo, de 33 anos, tem vivido uma temporada diferente em 2024. Sem a titularidade garantida, o jogador vem rendendo bem, sempre que tem oportunidades, e assumiu a vice-artilharia do Botafogo na atual temporada.

No total, Eduardo atuou em 22 jogos, marcou oito gols e deu três assistências. Desde a chegada de Artur Jorge, que comandou o Botafogo em 19 partidas, o veterano entrou em campo em oito jogos, sendo apenas quatro como titular, mas fez cinco gols.



Eduardo só está atrás de Júnior Santos que fez 18 gols e é o artilheiro do Botafogo na temporada. O atacante não entrou em campo contra o Bragantino, devido a dores nas coxas, e com isso, o veterano chamou a responsabilidade, sendo decisivo com os dois gols da vitória alvinegra.



O veterano tem mais gols que atacantes do elenco que já entraram mais em campo que ele na temporada como Tiquinho Soares, que fez seis gols em 24 jogos, Luiz Henrique que anotou três em 26 partidas, e Savarino que cinco em 24 duelos pelo Botafogo.