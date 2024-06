Botafogo, de John Textor, pode contratar mais um lateral-direito - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 27/06/2024 15:00

Rio - Além da contratação de um zagueiro e de um apoiador, que são as prioridades, o Botafogo deverá buscar um reforço para a lateral direita para o segundo semestre. O setor conta no momento com Damián Suárez e Mateo Ponte, além de Rafael, que está se recuperando de lesão. As informações são do jornalista Thiago Franklin.

Ainda não há uma negociação em curso, mas o entendimento na avaliação de Artur Jorge é de que o Botafogo precisa de mais um nome para o setor. Damián Suárez, de 35 anos, vem sendo titular na posição, que foi considerada um grande problema para o Alvinegro no ano passado.



Em 2023, Di Placido foi o titular da posição por mais tempo. Porém, o uruguaio não conseguiu ter boas atuações. Rafael sofreu com lesões e Mateo Ponte foi contratado no meio da temporada, mas com 21 anos ainda não é visto como preparado para ser titular do clube carioca. Atualmente, Damián Suárez vem dando conta do recado, mas o Botafogo entende que precisa de mais um nome em condições de disputar a posição de titular.



O Alvinegro já fechou com Allan e Igor Jesus para o segundo semestre. Além do volante e do atacante, o Botafogo negocia com Moïse Bombito e Lyanco para a defesa, e com o apoiador Thiago Almada.