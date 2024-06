Em menos de um minuto, torcida do Botafogo esgotou os ingressos para o clássico com o Vasco, em São Januário - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 27/06/2024 15:42

Rio - Em menos de um minuto, os ingressos destinados à torcida do Botafogo para o clássico com o Vasco, no sábado (29), às 18h30 (de Brasília), em São Januário, se esgotaram. Ao todo, por medidas de segurança, o Glorioso teve direito a apenas 5% da carga do setor visitante do estádio.

No Brasileirão, as equipes vivem em situações opostas. O Alvinegro está terceiro, com 23 pontos. Enquanto isso, o Gigante da Colina ocupa a 15ª posição, com dez.