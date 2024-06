Rafael está desde maio sem jogar pelo Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 27/06/2024 17:45

Rio - Afastado dos gramados desde maio , Rafael, do Botafogo , revelou estar próximo de retornar. O lateral-direito, que passou por um procedimento cirúrgico no joelho esquerdo para colar a patela, demonstrou ansiedade para a volta.

"Eu vivo da esperança que amanhã vai ser sempre melhor que hoje. Bora, já estou empolgado para recomeçar novamente", disse Rafael.

Rafael entrou em campo pela última vez que no dia 14 de maio, na derrota para o Cruzeiro, em Belo Horizonte, pela primeira rodada do Brasileirão. A lesão do lateral foi no mesmo joelho que o afastou por oito meses dos gramados no ano passado. Na ocasião, ele sofreu um rompimento no tendão patelar.



No Botafogo desde 2021, o jogador vem sofrendo com problemas físicos constantes. Em abril, confirmou que irá se aposentar ao fim da temporada . De acordo com ele, nem mesmo um título com atuações de destaque neste ano mudarão sua decisão de pendurar as chuteiras.

Pelo Glorioso, fez 39 jogos, não marcou nenhum gol e deu duas assistências.